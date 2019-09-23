Kuuuurija: контора по выдаче смс-кредитов занималась мошенничеством! Самая коварная схема всех времен

В сегодняшнем выпуске передачи Kuuuurija речь пойдет о фирме быстрых кредитов MiniCredit, которая выдавала быстрые и смс-кредиты, но прекратила свою деятельность из-за отсутствия лицензии. Важные бухгалтерские документы пропали и полиция нашла их в одном из гаражей Ласнамяэ. Но у некоторых людей есть сомнения в том, что полиция «нашла» эти бумаги, они думают, что документы были всегда в деле. Катрин Луст выясняет, могла ли произойти ошибка.

Присяжный адвокат Виктор Сяргава рассказывает о закулисье фирмы, выдающей быстрые кредиты и о мастере махинаций Кристьяне Кеснере, который положил возвращенные деньги тысяч клиентов себе в карман и оставил кредиторов с носом. И в данный момент обвинения Кеснеру никем не предъявлены.

«Все должники по СМС-кредитам выброшены за борт и их интересы никто не защищает», - добавляет Сяргава.