Весам удастся избежать ссор, а Козерогам не стоит принимать всерьез слухи: гороскоп на 24 сентября

День подходит для неформального общения, встречи со старыми друзьями приносят много радости. Велика вероятность перемен в личной жизни, возможны новые романтические увлечения или возрождение прерванных отношений.

Овен

День легких успехов и приятных совпадений, можно добиться многого благодаря умению общаться с людьми, отстаивать свою точку зрения и при этом избегать конфликтов и вообще острых ситуаций. Идеи, появившиеся сегодня, позволят вам достичь поставленной цели, справиться с задачами, которые раньше казались неразрешимыми. Легко дается решение бытовых проблем, можно начинать ремонт или готовиться к переезду.

Значительно расширить свой круг общения поможет участие в увеселительных мероприятиях. Инициатива в романтических отношениях приветствуется, но и о чувстве меры забывать не стоит – дайте и любимому человеку возможность проявить себя.

Телец

Достижимы любые цели профессионального характера, вы не страдаете от дефицита энтузиазма или недостатка делового рвения. Материальное вознаграждение за труды последует несколько позже, пока же финансовая ситуация оставляет желать лучшего, а потому нужно быть экономнее и отказаться от лишних расходов. Настроение переменчиво, порой вы всерьез переживаете из-за мелочей, а в другие моменты стоически встречаете по-настоящему значительные трудности.

Романтические и семейные отношения находятся под влиянием позитивных тенденций, вы найдете, чем порадовать близких людей, и они наверняка ответят вам тем же. Прекрасная физическая форма позволит получить массу удовольствия от путешествий и отдыха на природе.

Близнецы

Вы непостоянны в своих желаниях, а потому не можете определиться с планами на будущее, хотя это давно пора сделать. Постарайтесь настроиться на серьезный лад, вспомнить обещания, которые вы давали себе и окружающим, и приступайте к их выполнению. Активное участие в спортивных мероприятиях всерьез утомит вас, что заставит отказаться от ранее составленных планов.

Влияние положительных тенденций на ваши отношения с любимым человеком достаточно сильно, что позволяет решить многие имеющиеся проблемы и избежать новых разногласий. Значительные перемены в личной жизни возможны у юных представителей знака.

Рак

У вас будет немало поводов для радости. Так, вероятны весьма значительные успехи в работе, прогресс в делах, которые особенно важны для вас. Можно рассчитывать на поддержку старых и новых деловых партнеров, вас не подведут коллеги и друзья. Вы обаятельны и полны жизненной энергии, а потому притягиваете к себе людей, жаждущих общения. Далеко не все достойны вашего внимания – будьте разборчивы, чтобы позже не пришлось пожалеть о поспешно принятых решениях.

Вероятно получение подарков и знаков внимания от родственников, вас порадует общение с членами семьи и любимым человеком, атмосфера дома пронизана душевным теплом. Возможны интересные поездки, запоминающийся отдых в необычных, экзотических местах.

Лев