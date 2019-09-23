7-летняя девочка шокировала эстонскую телеведущую разговорами о педофиле

Популярная эстонская телеведущая Катрин Луст на выходных встретила маленькую 7-летнюю девочку, которая подошла и спросила: «Это ты ведущая „Kuuuurija“?»
Ведущая ответила утвердительно, но удивилась, почему такая маленькая девочка знает о существовании программы "Kuuuurija".
Эта передача для взрослых. Ты тоже ее смотришь?
- спросила Луст.
Девочка ответила, что иногда смотрит программу целиком, а иногда - отрывками.
Катрин стало интересно, какие из сюжетов девочка помнит и что может о них сказать.
Девочка задумалась, но ответила, что прошлой зимой смотрела программу о педофилии.
Такой ответ напугал ведущую и, когда она смогла взять себя в руки, спросила: "Ты поняла, о чем шла речь?"
Всего сразу не поняла, но моя мама объяснила все, что было мне непонятно. Она рассказала обо всем честно, что может произойти, если разговаривать с чужими людьми...
- ответила девочка.
Катрин была в шоке от этого рассказа.
Если хотя бы один ребенок во всем мире может быть спасен, значит сюжет сработал правильно. Встреча с этой девочкой стала для меня посланием от бога.
Последние пару недель Луст боролась за то, чтобы еще одна программа об омерзительном педофиле в ближайшее время вышла в эфир. И она своего добилась.
Но иногда у Катрин опускались руки и она уже начинала думать, что не будет трогать эту тему, а после встречи с той девочкой, ведущая решила, что не сдастся!
Люди должны знать и понимать, что опасность для наших детей в лице педофилов каждый день - очень близка.