7-летняя девочка шокировала эстонскую телеведущую разговорами о педофиле

Ведущая ответила утвердительно, но удивилась, почему такая маленькая девочка знает о существовании программы "Kuuuurija".

Эта передача для взрослых. Ты тоже ее смотришь?

- спросила Луст.

Девочка ответила, что иногда смотрит программу целиком, а иногда - отрывками.

Катрин стало интересно, какие из сюжетов девочка помнит и что может о них сказать.

Девочка задумалась, но ответила, что прошлой зимой смотрела программу о педофилии.

Такой ответ напугал ведущую и, когда она смогла взять себя в руки, спросила: "Ты поняла, о чем шла речь?"

Всего сразу не поняла, но моя мама объяснила все, что было мне непонятно. Она рассказала обо всем честно, что может произойти, если разговаривать с чужими людьми...

- ответила девочка.

Катрин была в шоке от этого рассказа.

Если хотя бы один ребенок во всем мире может быть спасен, значит сюжет сработал правильно. Встреча с этой девочкой стала для меня посланием от бога.

Последние пару недель Луст боролась за то, чтобы еще одна программа об омерзительном педофиле в ближайшее время вышла в эфир. И она своего добилась.

Но иногда у Катрин опускались руки и она уже начинала думать, что не будет трогать эту тему, а после встречи с той девочкой, ведущая решила, что не сдастся!