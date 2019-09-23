Пн, 23.09.2019
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Меган Маркл появилась на свадьбе подруги в прозрачном платье

Meghan Markle

ФОТО: Vincenzo Landi / IPA / PA Images

Меган Маркл с мужем побывала на свадьбе близкой подруги Мише Нону.

На днях в Cеть просочилась информация, что герцогов Сассеских пригласили на свадьбу к дизайнеру Мише Нону в Риме. Как выяснилось, Мише — близкая подруга Меган Маркл, поэтому это было неудивительно. Вскоре в сеть попали и первые фото со свадьбы. Судя по ним, на торжестве было много знаменитостей — Кэти Перри и Орландо Блум, Иванка Трамп и ее муж Джаред Кушнер. Впрочем, главными гостями стали принц Гарри и Меган Маркл. 

ФОТО: Carlo Lannutti/Lapresse / ZUMAPRESS.com

К слову, для появления на свадьбе подруги Меган выбрала полупрозрачное черное платье из тюли от Valentino. Завершали образ собранные в пучок волосы и небольшие украшения. Гарри остановил выбор на классическом костюме и белой рубашке. Вместе они смотрелись очень гармонично! 

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