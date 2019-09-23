Фото: автомобиль эстонской певицы загорелся посреди дороги
Эстонская певица Кайре Вилгатс опубликовала в Instagram видео, на котором запечатлен ее полыхающий автомобиль.
Если бы не видела это все своими глазами, не поверила бы,
— подписала она жуткие кадры.
Инцидент произошел утром в воскресенье. В следующем Instagram Stories она подтвердила, что это ее автомобиль и поспешила успокоить фанатов: сама она не пострадала и уже добралась до места, где проводилась репетиция спектакля.
Порталу Elu24 она рассказала, что позвонила в службу спасения в 9.44 и в момент, когда произошло возгорание, находилась в машине одна.
Почувствовала запах гари в машине. Остановилась и вышла из салона. Рядом затормозил другой автомобиль, водитель предложил помощь. Когда начал валить дым, пришедший на помощь водитель закричал, что автомобиль горит. Я позвонила на номер 112. Мужчина этот оказался спасателем, который сейчас работает в отделении неотложной помощи,
— рассказала певица в беседе с редакцией Elu24 и добавила, что быстрые действия бывшего спасателя помогли не только избежать беды, но и спасти ценные вещи из автомобиля.
По моему мнению, возгорание произошло из-за технической неполадки в электросистеме. После я была сильно встревожена, на счене путалась,
— добавила она.
На следующий день Кайре опкбликовала еще несколько видео, на одном из которых был слышен хлопок перед тем, как произошло возгорание.