Поймали с поличным: Нюшу засняли за запретным занятием

Певица Нюша считается обладательницей завидной фигуры. Чтобы поддерживать форму, звезда соблюдает строгую диету и ходит в спортзал. Однако иногда она все же срывается и устраивает себе разгрузочные дни. О запрещенном питании артистка рассказала в личном микроблоге, пишут Дни.ру.
На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, исполнительница сидит в кресле, слушает музыку и ест пиццу, в то время как команда стилистов занимается ее прической. "Поймали-таки с запрещенкой", – подписала ролик Нюша.
Поклонники оценили юмор и искренность звезды. "Обжора! Нюша, ты сногсшибательна", "Любимый хомячок", "Такая прикольная", "Тебе это не повредит. Ты всегда прекрасна", – отметили очарованные комментаторы.
Среди восторженных комментариев нашлись и негативные. Многие пользователи раскритиковали певицу за то, что она вертится в кресле и мешает стилистам работать. "Вообще нет уважения к чужому труду", "Мне прямо стилистов жалко, имейте хоть немного уважения", – выразили мнение возмущенные подписчики.