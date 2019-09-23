Пн, 23.09.2019
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Поймали с поличным: Нюшу засняли за запретным занятием

Нюша

ФОТО: Instagram

Певица Нюша считается обладательницей завидной фигуры. Чтобы поддерживать форму, звезда соблюдает строгую диету и ходит в спортзал. Однако иногда она все же срывается и устраивает себе разгрузочные дни. О запрещенном питании артистка рассказала в личном микроблоге, пишут Дни.ру.

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, исполнительница сидит в кресле, слушает музыку и ест пиццу, в то время как команда стилистов занимается ее прической. "Поймали-таки с запрещенкой", – подписала ролик Нюша.

Поклонники оценили юмор и искренность звезды. "Обжора! Нюша, ты сногсшибательна", "Любимый хомячок", "Такая прикольная", "Тебе это не повредит. Ты всегда прекрасна", – отметили очарованные комментаторы.

Среди восторженных комментариев нашлись и негативные. Многие пользователи раскритиковали певицу за то, что она вертится в кресле и мешает стилистам работать. "Вообще нет уважения к чужому труду", "Мне прямо стилистов жалко, имейте хоть немного уважения", – выразили мнение возмущенные подписчики.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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