Поймали с поличным: Нюшу засняли за запретным занятием

На видеозаписи, опубликованной в социальных сетях, исполнительница сидит в кресле, слушает музыку и ест пиццу, в то время как команда стилистов занимается ее прической. "Поймали-таки с запрещенкой", – подписала ролик Нюша.

Поклонники оценили юмор и искренность звезды. "Обжора! Нюша, ты сногсшибательна", "Любимый хомячок", "Такая прикольная", "Тебе это не повредит. Ты всегда прекрасна", – отметили очарованные комментаторы.