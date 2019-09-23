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Обнаженная галерея: сотни смельчаков отметили день осеннего равноденствия, купаясь голышом
В английском городе Нортамберленд сотни людей разделись догола и отправились купаться в залив. Таким образом они решили отметить день осеннего равноденствия.
Купания голышом проходят уже на протяжении восьми лет и с помощью этой акции собираются средства для благотворительной организации Mind, которая помогает людам с психическими расстройствами.
Температура воздуха и воды в этот день составляла около 14 градусов. В купании приняли участие 700 человек, пишет Daily Star.