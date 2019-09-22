Восемь простых навыков, которые очень нравятся девушкам

К примеру, сломалась дома кофеварка, а ты ее починил — герой! Нет, серьезно. Не стоит забывать, что привычные для мужчин дела вовсе не являются обыденными для девушек.

А самое главное — они в восторге от вещей, которые ты считаешь простыми.

Знаешь устройство автомобиля

Не тратишь лишних средств на замену свечей и жидкостей, потому что можешь всё сделать сам. Лопнул тормозной шланг?

Ничего страшного — купишь и установишь, а после, конечно же, прокачаешь тормоза. В общем, для тебя это обычное дело, а для нее ты — супермен.

Разбираешься в электрике

Не просто, а виртуозно меняешь лампочки. Умеешь прозванивать провода. Если что-то не так с проводкой — ты всё исправишь.

А на 8 Марта (или без повода) подаришь ей сделанное своими руками гримерное зеркало.

Хорошо готовишь

И не только повседневные блюда, но и что-то, чем можно удивить. Все специи и приправы в доме куплены тобой. Она тебя всегда хвалит и говорит, что очень вкусно.

Просто ты перестал замечать. Не забывай, что говорил Охлобыстин: «Любовь — это не сиськи-письки, а когда макароны вкусные».

Так что не столь важно, что это будет — паста карбонара или глазунья. Для нее главное, что блюдо приготовил именно ты.

Разбираешься в сантехнике

Например, случилась такая неприятность: смеситель срывает, и вода брызжет по всей кухне. Подруга в панике и не знает, что делать.

Полный спокойствия, ты перекрываешь воду и помогаешь ей скорее избавиться от воды, чтобы не затопить соседей. Уже на этом этапе она будет думать о том, как обожает тебя. А потом ты съездишь в магазин, купишь новый смеситель и, вернувшись домой, обязательно установишь его сам.

Можешь быть уверен: после такого происшествия она обязательно похвастается подругам и расскажет им, какой ты молодец. А те, в свою очередь, пошутят на тему того, как лихо их мужики вызывают сантехника и платят за подобное пятьсот рублей. Пример простой — бывают ситуации похуже. Но ты же со всем справишься?

Разбираешься в компах

Ну как минимум можешь переустановить операционку и разобрать системник, чтобы провести чистку. Знаешь, что надо смазать подшипники кулера, когда он начинает жужжать.

Умеешь устанавливать программы с мудреными «таблэтками». И вообще, с чем бы она к тебе ни обратилась по поводу компа или ноутбука — у тебя всегда есть ответ и решение.

Умеешь работать руками

Перекапывать землю и боронить ее для грядок тоже надо уметь. И гвоздь забьет не каждый. Она не предложит тебе надеть перчатки, прежде чем ты схватишься за лопату, потому что знает, что твои руки работы не боятся.

А может, ты увлекаешься резьбой по дереву или изделиями из кожи? Для тебя раз плюнуть — сделать красивую шкатулку или ключницу, а для нее это повод в очередной раз испытать чувство гордости за тебя.

Владеешь музыкальным инструментом

Это, конечно, не очень простой навык. Гитару, фортепиано или скрипку осваивают годами. Но если у тебя за спиной уже есть музыкальная школа или ты самоучка и умеешь хотя бы что-то — это не останется без внимания девушки. Даже если всё, что ты умеешь, — это играть одну песню на акустической гитаре, она будет это ценить.

Играешь

В игры самых различных направлений. Это могут быть карты, шахматы, волейбол, футбол или даже компьютерные игры. В чем бы из этого ты ни был хорош, наверняка ей это нравится.

Бонус. У тебя есть свои ритуалы

Обычные, типа каждодневного бритья. Или странные, когда утром ты встаешь только с левой ноги и, прежде чем пойдешь умываться, тебе нужно помассировать стопы. Не все, но многие девушки находят подобные вещи милыми и наслаждаются ими. Самое главное — не делать вид, что ты что-то умеешь.