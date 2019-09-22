Эстонская певица наслаждается отдыхом с новым таинственным возлюбленным

Эстонская певица и телеведущая Кети Уйбомяги (30) уже зимой объявила, что ее отношения с вице-мэром города Выру Тоомасом Сарапуу закончены, а уже в августе она дала понять, что у нее начались новые отношения. Сейчас Уйбомяги отдыхает со своим таинственным возлюбленным в Таиланде.