Овны, не бойтесь рисковать, а Дев ждет прогресс в профессиональных делах: гороскоп на 23 сентября

Очень ценна и практически безгранична поддержка членов семьи. У вас будет возможность пообщаться с дальними родственниками, многие их идеи окажутся чрезвычайно удачными. Подходящий день для начала самостоятельной коммерческой деятельности.

Дева

День связан со значительным прогрессом в ходе профессиональных дел, серьезной победой над конкурентами. Девы сегодня могут справиться с решением задач, которые оказались не по зубам более опытным коллегам, а также довести до победного конца проекты, от которых некогда отказались признанные мастера. Однако, почивая на лаврах, не забывайте наблюдать за происходящим вокруг: совершенно неожиданно могут открыться возможности, сулящие золотые горы!

Есть шанс навести порядок в семейных делах, примирить поссорившихся родственников, наладить отношения с детьми. Сегодня вы занимаете по отношению к окружающим несколько «родительскую» позицию, но опека не выглядит навязчивой и чрезмерной, так что поводов для ссор не будет.

Весы

Весы могут столкнуться с серьезными семейными проблемами: разногласия с родственниками значительны, найти общий язык очень непросто. Отчасти такая ситуация возникает потому, что вы всерьез увлечены профессиональными делами и уделяете близким довольно мало внимания. Однако, если вы вовремя объясните причину своих поступков, то наверняка сможете достичь компромисса.

Успех в работе ожидает всех, кто готов принимать смелые решения, брать на себя ответственность за реализацию необычных идей. День подходит для проведения деловых переговоров, однако торопиться с подписанием документов, особенно долгосрочных контрактов, не стоит.

Скорпион

Неплохой день для работы, отличный – для деловых встреч, но совершенно не подходящий для романтического свидания. Проблемы в личной жизни связанны с вашей склонностью к опрометчивым решениям, использованию непроверенной информации, чрезмерной доверчивости. Можно прислушиваться к советам старших родственников и надежных друзей, но никак не новых знакомых, которые могут преследовать собственные интересы.

В ведении профессиональных переговоров вы преуспеете: сегодня можно не только заключить выгодные сделки и заручиться поддержкой влиятельных людей, но и сделать своими союзниками недавних конкурентов. Очень удачным будет день для Скорпионов, занятых научной деятельностью.

Стрелец

Стрельцам стоит подготовиться к профессиональным трудностям: добиться успехов на деловом поприще будет нелегко. Серьезный конфликт с недоброжелателями, разногласия с коллегами, претензии руководства – это следствия влияния негативных тенденций, которым не так-то просто противостоять. Однако упорство и целеустремленность не будут напрасными: своего вы все-таки добьетесь.

Куда более однозначна и приятна ситуация в личной жизни: тут звезды на вашей стороне, можно рассчитывать на удачное стечение обстоятельств, успех в решении самых разных вопросов. Отдыхать желательно вблизи от дома – резкая смена обстановки нежелательна.

Козерог

Козероги сегодня не только усердны и упорны, но и на удивление изобретательны, а это значит, что удача им обязательно улыбнется. Не бойтесь изменить своим привычкам, отказаться от обычной тактики – чем большую гибкость вы проявите, тем лучше будет результат. Возможны крупные денежные поступления, возвращение старого долга, выигрыш в лотерею.

Отношения с близкими стабильны, можно не опасаться разочарований, обид и ссор. Очень удачный день для дружеских встреч, вечеринок, участия в общественных и светских мероприятиях. Не исключены резкие перемены настроения, но в основном вы будете настроены вполне оптимистично.

Водолей

День связан с проблемами в романтических отношениях, ссорами между юными влюбленными, разочарованиями. Постарайтесь вовремя избавиться от иллюзий, не давайте воли напрасным подозрениям – вы склонны усложнять ситуацию, которая и без того весьма непроста. Совет старших родственников будет очень кстати.

С профессиональными проблемами легко справятся те, кто успел завоевать расположение руководства и уважение коллег, остальным придется туго. Чрезвычайно важны аккуратность и предусмотрительность, не стоит полагаться на удачу и ждать, что проблемы решаться сами собой – ситуация требует от вас действий, причем не только решительных, но и обдуманных.

Рыбы

День благоприятный, но омраченный снижением жизненного тонуса. Рыбы уязвимы, ранимы, впечатлительны – любая мелочь может огорчить их не на шутку. Стоит отказаться от занятий, требующих серьезных физических и интеллектуальных усилий, лучше отдать предпочтение простым необременительным делам.