Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года

Всем, кто хочет стать удачливым человеком, стоит пользоваться ежедневными ритуалами. Это повысит ваши шансы на успех, поскольку позволит меньше зависеть от энергии звезд. Самодостаточность на духовном и энергетическом уровне — это ключ к победам на всех фронтах и в любое время.

Овен

Конец сентября для Овнов окажется временем перемен. Если эти люди настроятся на негативную волну, то и перемены могут оказаться весьма неприятными. В любом случае полезными будут восемь знаков Вселенной, предупреждающих об опасности. Звезды и планеты редко оставляют Овнов без запасного плана, так что переживать лишний раз не стоит.

Ярким и благоприятным днем станет суббота, потому что планеты и звезды будут крайне динамичными и образуют множество связей. Это будет хороший день для отдыха и новых знакомств. В целом на этой неделе лучше сохранять последовательность в своих действиях. Лекарством от бед будет осторожность и предусмотрительность.

Телец

Влияние Тельцов на окружающих людей будет сильным. Их задачей станет изменение жизней друзей и родственников, а не своей личной. Нужно быть примером для подражания, совершать благородные и заслуживающие уважения поступки. Дети, младшие братья и сестры увидят это и возьмут на вооружение.

Тельцов нередко приписывают к жадным Знакам Зодиака. Это отчасти правда, поэтому этим людям лучше не быть мелочными на этой неделе. Звезды и планеты хотят, чтобы Тельцы стали чуточку щедрее. Это пойдет на пользу в любви, в делах, в работе. Даже в финансовой сфере это станет хорошим подспорьем для будущего сотрудничества.

Близнецы

Подсознание Близнецов гораздо проще будет запрограммировать на успех, потому что звезды помогут его открыть и сделать более податливым. Но это же обстоятельство может быть опасным, если в голову прокрадутся неприятные мысли.

Близнецам потребуется расширить свою зону влияния в делах, на работе, в бизнесе. Для этого лучше не перекладывать ответственность на других людей. Нужны будут новые идеи, новый взгляд на привычные вещи. С творческой составляющей у Близнецов все в порядке: в конце сентября они смогут проявить чудеса креатива.

Рак

Раки встретятся с бытовыми проблемами в середине недели, потому что в среду и четверг звезды будут излучать деструктивную энергетику. В большинстве случае подобные неурядицы имеют духовные причины. Звезды советуют больше отдыхать и не слушать мнение окружающих насчет работы и дел. Оно может привести к вспышке неуверенности.

Эта неделя хороша для решения юридических проблем. Ракам следует философски относиться к проблемам, встречающимся на жизненном пути. Также полезно будет с головой окунуться в семейные дела, побольше общаться с родными, близкими и друзьями. Можно пойти на примирение с теми, чье отношение дорого Ракам.

Лев