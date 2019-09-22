Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года

Гороскопы Василисы Володиной помогают тысячам людей правильно планировать свои дела на неделю. Советы астролога окажутся полезными для человека с любой профессией и мировоззрением, пишет Dailyhoro.
Всем, кто хочет стать удачливым человеком, стоит пользоваться ежедневными ритуалами. Это повысит ваши шансы на успех, поскольку позволит меньше зависеть от энергии звезд. Самодостаточность на духовном и энергетическом уровне — это ключ к победам на всех фронтах и в любое время.
Овен
Конец сентября для Овнов окажется временем перемен. Если эти люди настроятся на негативную волну, то и перемены могут оказаться весьма неприятными. В любом случае полезными будут восемь знаков Вселенной, предупреждающих об опасности. Звезды и планеты редко оставляют Овнов без запасного плана, так что переживать лишний раз не стоит.
Ярким и благоприятным днем станет суббота, потому что планеты и звезды будут крайне динамичными и образуют множество связей. Это будет хороший день для отдыха и новых знакомств. В целом на этой неделе лучше сохранять последовательность в своих действиях. Лекарством от бед будет осторожность и предусмотрительность.
Телец
Влияние Тельцов на окружающих людей будет сильным. Их задачей станет изменение жизней друзей и родственников, а не своей личной. Нужно быть примером для подражания, совершать благородные и заслуживающие уважения поступки. Дети, младшие братья и сестры увидят это и возьмут на вооружение.
Тельцов нередко приписывают к жадным Знакам Зодиака. Это отчасти правда, поэтому этим людям лучше не быть мелочными на этой неделе. Звезды и планеты хотят, чтобы Тельцы стали чуточку щедрее. Это пойдет на пользу в любви, в делах, в работе. Даже в финансовой сфере это станет хорошим подспорьем для будущего сотрудничества.
Близнецы
Подсознание Близнецов гораздо проще будет запрограммировать на успех, потому что звезды помогут его открыть и сделать более податливым. Но это же обстоятельство может быть опасным, если в голову прокрадутся неприятные мысли.
Близнецам потребуется расширить свою зону влияния в делах, на работе, в бизнесе. Для этого лучше не перекладывать ответственность на других людей. Нужны будут новые идеи, новый взгляд на привычные вещи. С творческой составляющей у Близнецов все в порядке: в конце сентября они смогут проявить чудеса креатива.
Рак
Раки встретятся с бытовыми проблемами в середине недели, потому что в среду и четверг звезды будут излучать деструктивную энергетику. В большинстве случае подобные неурядицы имеют духовные причины. Звезды советуют больше отдыхать и не слушать мнение окружающих насчет работы и дел. Оно может привести к вспышке неуверенности.
Эта неделя хороша для решения юридических проблем. Ракам следует философски относиться к проблемам, встречающимся на жизненном пути. Также полезно будет с головой окунуться в семейные дела, побольше общаться с родными, близкими и друзьями. Можно пойти на примирение с теми, чье отношение дорого Ракам.
Лев
Возможно, Львы разочаруются в некоторых людях на этой неделе. Это будет не очень приятно, однако так хочет Вселенная. Нужно избавиться от иллюзий на чужой счет: лучше принимать людей такими, какие они есть, вместе со всеми их недостатками. Временами эгоистичными и негативными бывают все.
Самым трудным будет начало недели. Существует три способа мгновенно привлечь удачу. Они помогут пережить неурядицы понедельника и вторника. Далее наступит период спокойствия, а на выходных и вовсе начнется время ярких эмоций. Можно будет выпустить пар в спортзале, сходить за покупками, чтобы порадовать себя.
Дева
Самый лучший жизненный навык для Дев в конце сентября — умение забывать все плохое. Если не предъявлять людям претензий за их прошлые грехи, то можно будет сохранить хорошие отношения. Не стоит зацикливаться на неприятностях, жить обидами, выходить из себя раньше времени. Существует несколько причин, по которым удача обходит людей стороной. Девам достаточно проявить немного осторожности, чтобы остаться на вершине.
Некоторые неурядицы ожидают этих людей в любви. Необходимо помнить о том, что любовь — это не сделка, а стремление двух людей к обоюдному улучшению себя. Звезды хотят, чтобы Девы продемонстрировали искреннее уважение ко второй половинке, украсили ее жизнь радостью. Оптимистичный настрой поможет и тем, кто пока только в поисках любви.
Весы
Энергетика Весов в эти семь дней резко возрастет. В период с 23 по 29 число Весам лучше не менять обстановку и не стремиться к переменам. Нужно затаиться и ждать, попробовать оценить обстановку получше и не рисковать лишний раз. Можно заняться самыми важными, но привычными делами.
В любви не стоит нажимать на тормоза. Нужно действовать, а не сидеть без дела и ждать у моря погоды. В сердечных делах просить о советах не стоит. В любви лучше опираться только на собственный опыт и интуицию. Неделя идеальна для поиска второй половинки, для флирта. Звезды повысят харизму Весов, так что произвести впечатление на противоположный пол будет проще.
Скорпион
Этот период — спасение для одиноких Скорпионов. С 23 по 29 число они смогут найти спутника жизни, но вот на вопрос о том, на сколько этот спутник задержится рядом, ответить сложно. Самое главное — не питать ложных иллюзий. В конце сентября полезно будет доверять своему сердцу и жизненному опыту.
В финансовой сфере полезными станут правила фэн-шуй. Следуя им, Скорпионы смогут найти новые источники дохода, встретить на своем пути особые события. Понадобится лишь немного терпения, капля трудолюбия и вера в себя. Представители этого Знака смогут преодолеть любые трудности. Для этого придется следовать холодному расчету, но не отвечать негативом на негатив.
Стрелец
Звезды сейчас в очень хорошем положении для Стрельцов, так что пришла пора выходить за рамки дозволенного. На этой неделе можно достичь ошеломительного финансового успеха, так что не стоит бояться тратить деньги и вкладывать их в свое развитие. Это хорошее время для новых приобретений, для обновления гардероба и внешнего вида, смены обстановки и места работы.
В любви Стрельцам придется проявить немного осторожности. Пришло время для того, чтобы дать любимому человеку больше свободы. Тем, кто пока находится в одиночестве, лучше сфокусировать свое внимание на личных делах, улучшении самочувствия. Можно воспользоваться эффективными способами укрепления здоровья и привлечения удачи либо просто сменить обстановку.
Козерог
Козерогам на этой неделе придется встретиться с некоторыми неурядицами в любви, в семейной жизни и в дружбе. Отношения с людьми сейчас предстоит строить на взаимном доверии. Любые сомнения лучше озвучивать сразу, чтобы не допускать недоразумений.
Это будет довольно эмоциональное время, поэтому в ссорах рекомендуется не переходить на личности, а на работе не критиковать чужие труды. Великодушие и осмотрительность — главные правила для тех, кто хочет остаться на плаву и не нажить себе врагов. Это поможет Козерогам сохранить лидерство, преуспеть в любых делах.
Водолей
У Водолеев ожидается очень нервное и эмоциональное время. На этой неделе звезды и планеты будут находиться в большом диссонансе, поэтому астрологи рекомендуют управлять эмоциями. Несмотря на то что время будет не самым простым, найдутся и приятные последствия повышенной активности звезд. Речь идет также о творческих взлетах, которые помогут преуспеть в работе и делах.
Водолеям пора показать миру свою индивидуальность, выраженную в постоянном поиске наилучших решений. Звезды помогут этим людям сделать свою жизнь лучше, избавиться от комплексов или недостатков. Водолеи могут в этот период переживать без повода, но к концу рабочей недели ситуация улучшится, а мысли станут более позитивными.
Рыбы
Эксперты выделяют пять опасных привычек, разрушающих нашу жизнь. У Рыб будет возможность на этой неделе избавиться от всего лишнего, включая эти вредные привычки. У представителей этого Знака могут появиться новые стремления, жизненные цели. Все из-за того, что в подсознании появятся скрытые процессы, порожденные звездами и планетами. В первые два дня недели воздействие небесных светил будет самым сильным и созидательным.
Неделя идеально подходит для смены обстановки, покупок и поиска новой работы. 25 и 26 сентября появятся некоторые неурядицы, которые приведут к снижению энтузиазма. В эти неблагоприятные дни лучше находиться поближе к дому, к семье и друзьям, второй половинке. В остальное время можно смело полагаться на интуицию.