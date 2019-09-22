48-летняя Лера Кудрявцева очаровала глубоким декольте

На снимке телеведущая позирует в шикарном черном платье в пол с глубоким декольте. Судя по всему, оно сделано из либерти. Наряд подчеркивает и без того идеальную фигуру звезды.

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Фолловерам явно пришелся по душе образ Кудрявцевой. Они активно заваливали ее всевозможными комплиментами.

"Леруша, вы обалденная женщина, жена и мама!", "Как, ну, как можно быть такой красоткой?!", "Такой красавице, конечно, нужен только молодой муж!", "Лера выглядит на 25!", "Платье красивое", "Бесподобная!",Женщина – статуэтка!", "Невероятная королевишна!", "Ты прям огонь!", "Богиня красоты", – восторгались фанаты.

Лучше всех! Как же мужу повезло!

– резюмировала подписчица.