48-летняя Лера Кудрявцева очаровала глубоким декольте

48-летняя Лера Кудрявцева не перестает удивлять поклонников своими роскошными формами. Так, накануне она опубликовала очередное фото в своем Instagram-аккаунте, пишут Дни.ру.
На снимке телеведущая позирует в шикарном черном платье в пол с глубоким декольте. Судя по всему, оно сделано из либерти. Наряд подчеркивает и без того идеальную фигуру звезды.
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Фолловерам явно пришелся по душе образ Кудрявцевой. Они активно заваливали ее всевозможными комплиментами.
"Леруша, вы обалденная женщина, жена и мама!", "Как, ну, как можно быть такой красоткой?!", "Такой красавице, конечно, нужен только молодой муж!", "Лера выглядит на 25!", "Платье красивое", "Бесподобная!",Женщина – статуэтка!", "Невероятная королевишна!", "Ты прям огонь!", "Богиня красоты", – восторгались фанаты.
Лучше всех! Как же мужу повезло!
– резюмировала подписчица.
Отметим, Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровом. Они сыграли пышную свадьбу в 2013 году. К слову, возлюбленный младше Леры на 16 лет, но колоссальная разница в возрасте ничуть не мешает их счастью.