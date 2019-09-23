Вы только посмотрите, какие красотки! Помогите выбрать победительницу конкурса «Мисс Ида-Вирумаа 2019»

«Мы восхищаемся местными красотками и благодарим всех смелых девушек и женщин Нарвы и других городов за смелость и активное участие в нашем фотоконкурсе. Стоит отметить, что большая часть финалисток - просто были в этот момент в магазине и шли по своим делам, а выглядят они так, как будто заранее готовились к конкурсу красоты. Женщины Нарвы и Ида-Вирумаа невероятно красивы всегда! Всем желаю удачи в голосовании», - сказал руководитель портала Limon.ee Эдгар Гергель.