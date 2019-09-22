Знаки Зодиака, которые не выносят друг друга

Проверка совместимости — это важный этап любых отношений. Старайтесь не избегать общения с людьми, совместимость с которыми очень низкая или вовсе нулевая, как в описанных ниже случаях. Пробуйте идти на компромиссы, потому что так можно приобрести бесценный опыт или даже стать лучшими друзьями с тем, кто по своей природе противоположен вам.

Овен и Рак

Раки — типичные семейные и спокойные люди, которые любят приятное времяпрепровождение с окружающими. Овны же не могут усидеть на месте — им постоянно нужно куда-то ехать, что-то делать. Эти люди из разных вселенных, они полностью противоположны друг другу.

Овнов раздражает все, что отличается от нормы и демонстрирует индивидуальность. Они завистливо смотрят в сторону Раков, потому что те довольно необычны в поведении и в принятии решений. Раки же не выносят Овнов, потому что те их провоцируют и не скрывают нелюбви.

Телец и Лев

Эти люди невероятно похожи, из-за чего между ними и вспыхивает вражда. Тем не менее они могут быть и друзьями, но для этого должно случиться что-то из ряда вон выходящее — кто-то должен пойти другому навстречу.

Эти люди отстаивают свое мнение до конца, поэтому часто спорят. Они очень любят находиться в центре внимания, поэтому будут неизбежно бороться за него в любой компании. Они так сильно могут ненавидеть друг друга, что это почувствуют все вокруг. Единственное, чем они отличаются, — методы ведения войны. Тельцы любят жесткие слова и грубую силу, а Львы давят психологически.

Близнецы и Скорпион

Эти люди не могут априори любить друг друга, потому что у них различные жизненные философии. Скорпионы — это типичные семьянины и личности с сильно выраженным внутренним стержнем. Близнецы — общительные, яркие и не переносящие скуку и ритм жизни Скорпионов.

Эксперты сайта dailyhoro.ru говорят, что эти люди не могут долго быть рядом, потому что просто не понимают поступков друг друга. Скорпионы также относятся к мстительным Знакам Зодиака, а Близнецы добродушны и не держат ни на кого зла, поэтому любые проявления негатива со стороны Скорпионов их раздражают. У Близнецов же есть тяга не сдерживать обещания, что для Скорпионов неприемлемо.

Дева и Стрелец

Девы — спокойные и домашние люди, которых сложно вывести из себя. Стрельцов назвать домоседами можно в самую последнюю очередь. Еще Стрельцы могут пользоваться своей харизмой для того, чтобы манипулировать людьми. Девы к этим манипуляциям имеют иммунитет, поэтому их раздражает, что за Стрельцов вечно все делают другие. Стрельцы не любят Дев за то, что с ними скучно.

Но порой эти люди не выносят друг друга без какой-то веской причины — просто они на клеточном уровне разные и несовместимые. Хотя иногда и им бывает комфортно рядом друг с другом. Обычно такое бывает, когда их связывает какое-то происшествие или проблема.

Весы и Козерог

Козероги — это люди, которые не раскрывают своих карт никому. Они очень замкнутые и предпочитают держать некоторые аспекты своей души в секрете. Весы абсолютно противоположны, они общительны, обаятельны и любят быть в центре внимания. Весы любят, когда с человеком общаться легко, но от Козерогов такого не добиться.

Это не ненависть, а банальная несовместимость, которая настолько очевидна, что вы вряд ли увидите пару людей этих Знаков Зодиака, являющихся лучшими друзьями или влюбленными. Товарищи и коллеги из них получатся хорошие, потому что оба Знака спокойные и неконфликтные.

Водолей и Рыбы

Водолеи — люди серьезных правил, а Рыбы довольно часто опаздывают, не выполняют обещаний. Водолеи собственники и ревнивые люди, с которыми Рыбам будет очень некомфортно, ведь они общительные и любят повеселиться в новых компаниях. Находясь под замком, они закрываются и отторгают всех вокруг.