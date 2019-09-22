«Мое счастье»: Светлана Лобода показала подросших дочерей

Певица Светлана Лобода показала совместное фото со своими дочками. На снимках Светлана держит на руках подросшую малышку Тильду, лицо которой все еще скрывает от публики, пишет Сегодня.
В Instagram Светлана Лобода разместила серию фото с девочками – Евой и Тильдой. "Мои любимки. Мое счастье", — подписала снимок звездная мама.
Многочисленные фолловеры артистки отметили, что дети Светланы растут очень быстро. "Какая же Тильда большая! Как же быстро дети растут", "Нет слов! Очень милые", "Какая Тильда большая! Дети так быстро растут, надо ловить этот момент", – пишут пользователи сети.
Украинская певица Светлана Лобода родила свою вторую дочь Тильду 24 мая 2018 года. Звезда до последнего скрывала беременность, а после рождения малышки редко показывала ее публике.