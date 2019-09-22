«Мое счастье»: Светлана Лобода показала подросших дочерей

В Instagram Светлана Лобода разместила серию фото с девочками – Евой и Тильдой. "Мои любимки. Мое счастье", — подписала снимок звездная мама.

Многочисленные фолловеры артистки отметили, что дети Светланы растут очень быстро. "Какая же Тильда большая! Как же быстро дети растут", "Нет слов! Очень милые", "Какая Тильда большая! Дети так быстро растут, надо ловить этот момент", – пишут пользователи сети.