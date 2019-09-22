Деми Роуз похвасталась роскошной жизнью, примерив свой самый тесный купальник

У эффектной красавицы — более 10 млн подписчиков в Instagram, которые с нетерпением ждут её постов. И девушка не скупится выкладывать горячие снимки им на радость. На этот раз Деми продемонстрировала довольно дерзкий образ.

Девушка позировала у бассейна, склонив набок голову и расправив грудь. При этом её взгляд прятался за зеркальными очками. А на шее у модели красовалось массивное золотистое украшение Chanel. Но внимание на себя перетягивает другое.

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Роуз не раз пеняли на то, что она выбирает бикини, которые ей малы. Но сейчас девушка превзошла саму себя, выбрав купальник, который едва не лопался на её бюсте. Поэтому среди комплиментов формам брюнетки встречались и не совсем одобрительные комментарии. Подписчики отмечали, что девушке стоит тщательнее следить за тем, что она надевает.

Ещё чуть-чуть — и купальник порвётся,

Деми, говорю по-дружески: тебе нужен купальник на размер побольше,