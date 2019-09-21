Сб, 21.09.2019
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Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: Instagram

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров в эфире НТВ рассказал, что актриса перенесла вторую операцию. По его словам, после того как врачи посмотрели на результаты гистологии, появилась надежда, что "всё ещё может обойтись", пишет Лайф.

Он рассказал, что рядом с артисткой постоянно находятся её близкие — муж Пётр Чернышёв и директор Марина Потапова.

Больница просто в оцеплении каких-то фанатов, людей с иконами, магов, экстрасенсов. Никто из палаты не выходит,

— добавил Майоров.

Напомним, 13 сентября известная актриса Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. СМИ сообщили, что врачи поставили ей диагноз: глиобластома — злокачественная опухоль мозга. Позже стало известно, что состояние звезды заметно улучшилось. Однако семья Заворотнюк хранит молчание, поэтому официальной информации о состоянии актрисы нет.

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