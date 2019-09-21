Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию

Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров в эфире НТВ рассказал, что актриса перенесла вторую операцию. По его словам, после того как врачи посмотрели на результаты гистологии, появилась надежда, что "всё ещё может обойтись", пишет Лайф.