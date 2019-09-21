Дмитрий Тарасов признался в любви супруге, косвенно оскорбив Ольгу Бузову

Футболист Дмитрий Тарасов признался в любви супруге Анастасии, косвенно оскорбив свою бывшую жену Ольгу Бузову. Брак известного спортсмена и артистки распался в 2016 году после измены мужчины, пишут Аргументы.
Волк никогда не предаст свою волчицу, ради доступной собаки.
P.S. Иногда стоит пройти определённый и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу,
- написал Тарасов под фото.
Некоторые пользователи сети сочли данное заявление прямым оскорблением Ольги Бузовой, которая оказалась "неподходящей партией" для футболиста.
Напомним, в настоящий момент жена Тарасова ждет второго ребенка.
Смотри фото ЗДЕСЬ!