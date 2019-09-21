Сб, 21.09.2019
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  • Дмитрий Тарасов признался в любви супруге, косвенно оскорбив Ольгу Бузову

Дмитрий Тарасов признался в любви супруге, косвенно оскорбив Ольгу Бузову

Дмитрий Тарасов

ФОТО: Ramil Sitdikov / Sputnik / Scanpix

Футболист Дмитрий Тарасов признался в любви супруге Анастасии, косвенно оскорбив свою бывшую жену Ольгу Бузову. Брак известного спортсмена и артистки распался в 2016 году после измены мужчины, пишут Аргументы.

Волк никогда не предаст свою волчицу, ради доступной собаки.

P.S. Иногда стоит пройти определённый и долгий путь, чтобы встретить ту единственную волчицу,

- написал Тарасов под фото.

Некоторые пользователи сети сочли данное заявление прямым оскорблением Ольги Бузовой, которая оказалась "неподходящей партией" для футболиста. 

Напомним, в настоящий момент жена Тарасова ждет второго ребенка.

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