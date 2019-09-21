Наташа Королева в алом бикини свела подписчиков с ума

46-летняя Наташа Королева, кажется, не держит секретов от поклонников. Сейчас звезда улетела в Израиль с гастролями, но несмотря на плотный рабочий график ей удается и отдохнуть на пляже. Да еще и порадовать поклонников снимками в Instagram.

Так, на днях она поделилась видео с поездки. На кадрах Королева и вся ее команда загорает и купается в море вместе со своим творческим коллективом. Поклонники предполагают, что снимал происходящее супруг певицы Сергей Глушко, известный как Тарзан. Во всяком случае он находится вместе с женой на гастролях, о чем она ранее сообщила подписчикам.

Наташа предстала в алом бикини в окружении девушек и парней на берегу моря. Поклонники отметили, что звезда пришла в отличную физическую форму – демонстрирует плоский живот, но при этом весьма пышный бюст.