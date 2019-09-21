Вы только посмотрите, что творилось в Нарве в субботу ночью! Такого веселья в этом русском городе давно не было

Vaba Lava - это очень современное место в Нарве, где есть несколько концертных площадок, а также возможность на таком фестивале купить напитки и закуски.

Стоит отметить, что сотни эстонцев съезжаются на фестиваль в город Нарва и с огромным удовольствием принимают участие во все его мероприятиях: это и бизнес-форумы, и театральные мероприятия, и концерты. Вишенка на торте - вечерние и ночные экскурсии по Кренгольмской мануфактуре - это своего рода трудовой текстильный городок, но уже много лет заброшенный.

Festival Station Narva, Vaba Lava, 20.09.2019 ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Station Narva можно назвать интеграционным проектом, здесь переплетаются все основные в нашей стране языки - эстонский, русский и английский. Скучать в эти дни не приходится и жителям города, ни его гостям.