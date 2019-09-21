Нарва прошлой ночью ушла в отрыв и стала центром Эстонии: смотри, что творилось в городе
Второй год в Нарве проходит фестиваль Station Narva, предлагающий жителям и гостям города послушать альтернативную и современную музыку, как на русском, так и на эстонском языке. Самыми яркими артистами в пятницу стали Nublu с хитом про Нарву и русская группа AveNova, сумевшая раскачать эстонскую публику.
Vaba Lava - это очень современное место в Нарве, где есть несколько концертных площадок, а также возможность на таком фестивале купить напитки и закуски.
Стоит отметить, что сотни эстонцев съезжаются на фестиваль в город Нарва и с огромным удовольствием принимают участие во все его мероприятиях: это и бизнес-форумы, и театральные мероприятия, и концерты. Вишенка на торте - вечерние и ночные экскурсии по Кренгольмской мануфактуре - это своего рода трудовой текстильный городок, но уже много лет заброшенный.
Station Narva можно назвать интеграционным проектом, здесь переплетаются все основные в нашей стране языки - эстонский, русский и английский. Скучать в эти дни не приходится и жителям города, ни его гостям.
Смотрите, как прошла музыкальная часть первого дня Station Narva!