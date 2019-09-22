Финансовый гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября 2019 года

Советы астрологов на неделю с 23 по 29 сентября помогут представителям разных Знаков Зодиака найти верную тактику для достижения благополучия, сохранить свои накопления и даже приумножить их в благоприятные для этого дни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют учитывать влияние звезд и планет, чтобы удачно завершить первый осенний месяц.

Овен

В конце сентября астрологи рекомендуют Овнам быть осторожнее и не срываться с места ради мнимой выгоды. На этой неделе погоня за богатством может обернуться разочарованием, если действовать по наитию, а не по плану. Удачным днем будет суббота. 28 числа звезды и планеты будут на стороне Овнов, и это прекрасное время для налаживания деловых контактов, ведения переговоров и заключения сделок.

Телец

Самыми благоприятными днями для привлечения материальных благ астрологи называют понедельник и вторник. В начале недели удача будет на стороне Тельцов, и помешать им может лишь жадность. Исключив эту черту характера, Тельцы смогут достичь успехов в деловой сфере, а также увеличить доходы благодаря находчивости и раскрытию новых талантов.

Близнецы

В конце сентября удача улыбнется Близнецам, если они откажутся от поспешных решений, но и не будут сидеть сложа руки. Звезды и планеты будут плохими помощниками, однако Близнецы и сами могут достичь успехов в работе, если станут придерживаться четкого плана действий. Ответственность и инициативность позволят найти пути развития и привлечь в жизнь финансовое благополучие.

Рак

Раки на этой неделе смогут достичь успеха, если будут внимательны и не станут потакать эмоциям. 24 и 26 сентября — не самые удачные дни, и это время астрологи советуют посвятить привычным задачам. 23, 24 и 29 сентября, напротив, удача будет на стороне Раков, и в это время они смогут преодолеть любые трудности. Можно искать новую работу, проходить собеседования, а также попытать удачу в лотерее.

Лев

Конец сентября — довольно опасное время для Львов. На этой неделе можно запросто лишиться финансовой удачи, если неэкономно тратить сбережения. Астрологи советуют повременить с крупными покупками. Зато в конце сентября Львы смогут начать личное дело, если перестанут сомневаться и сделают первый шаг навстречу мечте.

Дева

В конце сентября наступает время подводить итоги и завершать запланированные ранее дела. В связи с этим Девы могут забыть про отдых, что отрицательно скажется как на работоспособности, так и на настроении. Сохранить удачу и позитивный настрой им поможет правильное распределение времени. Благодаря этому получится избежать ошибок в работе и оттока финансов.

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