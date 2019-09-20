Татьяна Брухунова выгуливает Евгения Петросяна по Парижу

Официально эту пару 74-летнего аксакала эстрады и 30-летнюю особу, которая обеспечивает деятельность артиста и его театра можно назвать и так. Но по существу это романтическая пара, которая совмещает и работу и повседневную жизнь. Насколько становится понятно из последнего периода жизни артиста Евгений Петросян и Татьяна Брухунова находятся в гражданском браке. Отгуляв после Новой Волны в Сочи, пара устремилась в Париж.

По всей видимости, на семейном совете было принято решение отметить 74 день рождения Евгения Петросяна в Париже и устроить недельную прогулку по достопримечательностям французской столицы. Вполне возможно, что молодая ассистентка очень тонко просчитала момент торжественного события и для того, чтобы оторвать своего шефа от родственников, знакомых и друзей, которые бы в Москве обязательно пришли бы поздравлять и для которых надо было бы устраивать банкет, она уговорила его умотать в Париж.

Естественно, в этом случае все внимание стареющего артиста принадлежит только ей. А поклонникам, родственникам, знакомым досталось вот такое послание благодарности от Евгения Петросяна. Как видим, день рождения они отмечать в камерной обстановке, как и подобает романтической паре.