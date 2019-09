Татьяна Брухунова выгуливает Евгения Петросяна по Парижу

View this post on Instagram

Спасибо всем, кто меня поздравил! 🥳 Да и тем, кто не поздравил, тоже спасибо за их многолетнее внимание ко мне. Мне всегда не хватало в жизни времени на друзей, потому что с утра до ночи я занимался своей любимой работой, служа своим зрителям. Вот и получилось, что подавляющее число населения стали моими друзьями. Спасибо всем! ❤️ #евгенийпетросян #петросян #народныйартист #сднемрожденияподруга