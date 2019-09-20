Словно фольгой обмоталась! Платье известной актрисы взбудоражило поклонников

Американская певица, актриса и танцовщица показала идеальную фигуру в блестящем платье с открытой спиной и очень глубоким декольте.

До этого брак двух звезд был на грани. Отношение пары спас сексолог, который помог изучить язык любви друг друга. Гвинет Пэлтроу и ее муж Брэд Фэлчак тоже обращались за советом к секс-гуру. Знаменитости изменили свою рутину и теперь делятся своими лайфхаками, способными улучшить интимную жизнь.