Пт, 20.09.2019
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  • Словно фольгой обмоталась! Платье известной актрисы взбудоражило поклонников

Словно фольгой обмоталась! Платье известной актрисы взбудоражило поклонников

31-летняя американская актриса и певица Джулианна Хаф, которая недавно снялась без одежды для обложки Women’s Health, появилась на мероприятии шоу «Americas Got Talent» в экстравагантном платье. 

Американская певица, актриса и танцовщица показала идеальную фигуру в блестящем платье с открытой спиной и очень глубоким декольте. 

Напомним, не так давно актриса вышла замуж за 36-летнего хоккеиста Брукса Лайка. 

До этого брак двух звезд был на грани. Отношение пары спас сексолог, который помог изучить язык любви друг друга. Гвинет Пэлтроу и ее муж Брэд Фэлчак тоже обращались за советом к секс-гуру. Знаменитости изменили свою рутину и теперь делятся своими лайфхаками, способными улучшить интимную жизнь.

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