Словно фольгой обмоталась! Платье известной актрисы взбудоражило поклонников

31-летняя американская актриса и певица Джулианна Хаф, которая недавно снялась без одежды для обложки Women’s Health, появилась на мероприятии шоу «Americas Got Talent» в экстравагантном платье.
Американская певица, актриса и танцовщица показала идеальную фигуру в блестящем платье с открытой спиной и очень глубоким декольте.
Напомним, не так давно актриса вышла замуж за 36-летнего хоккеиста Брукса Лайка.
До этого брак двух звезд был на грани. Отношение пары спас сексолог, который помог изучить язык любви друг друга. Гвинет Пэлтроу и ее муж Брэд Фэлчак тоже обращались за советом к секс-гуру. Знаменитости изменили свою рутину и теперь делятся своими лайфхаками, способными улучшить интимную жизнь.