Пт, 20.09.2019
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Анастасию Заворотнюк готовят к паллиативной операции

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: Photo ITAR-TASS / ITAR-TASS

Звезда «Моей прекрасной няни» постепенно приходит в себя. Сейчас актрису готовят к операции по удалению опухоли. Процедура поможет облегчить ее состояние, пишет «Стархит».

По сообщениям российских СМИ, врачам удалось вывести 48-летнюю Анастасию Заворотнюк из критического состояния. Снят отек мозга, что позволяет провести срочную операцию по удалению опухоли. Об этом заявил хирург-онколог, который знаком с анамнезом звезды. «Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае», — заявил специалист.

Он также отметил, что в силах хирургов значительно облегчить состояние пациентки. «Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы», — добавил онколог.

К слову, паллиативная операция — это хирургическое вмешательство, при котором опухоль не удаляют полностью. Такой нерадикальный подход помогает избавиться от угрожающих жизни симптомов. После назначается особое лечение, чтобы остановить дальнейший рост образования.

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