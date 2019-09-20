Анастасию Заворотнюк готовят к паллиативной операции

Звезда «Моей прекрасной няни» постепенно приходит в себя. Сейчас актрису готовят к операции по удалению опухоли. Процедура поможет облегчить ее состояние, пишет «Стархит».
По сообщениям российских СМИ, врачам удалось вывести 48-летнюю Анастасию Заворотнюк из критического состояния. Снят отек мозга, что позволяет провести срочную операцию по удалению опухоли. Об этом заявил хирург-онколог, который знаком с анамнезом звезды. «Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае», — заявил специалист.
Он также отметил, что в силах хирургов значительно облегчить состояние пациентки. «Глиобластома операбельна, правда, возможность благоприятного исхода значительно выше на ранних стадиях заболевания. Но у Анастасии очень хорошие шансы», — добавил онколог.
К слову, паллиативная операция — это хирургическое вмешательство, при котором опухоль не удаляют полностью. Такой нерадикальный подход помогает избавиться от угрожающих жизни симптомов. После назначается особое лечение, чтобы остановить дальнейший рост образования.