Анастасию Заворотнюк готовят к паллиативной операции

По сообщениям российских СМИ, врачам удалось вывести 48-летнюю Анастасию Заворотнюк из критического состояния. Снят отек мозга, что позволяет провести срочную операцию по удалению опухоли. Об этом заявил хирург-онколог, который знаком с анамнезом звезды. «Теперь, когда она приходит в себя в общей палате, подключатся онкологи, и продолжится основное противоопухолевое лечение, в том числе хирургическое. Да, удаление опухоли возможно даже в таком тяжелом случае», — заявил специалист.