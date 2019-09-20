Где голос? Лера Кудрявцева внезапно запела

Актриса и телеведущая Лера Кудрявцева душевно и креативно подошла к поздравлению своего супруга хоккеиста Игоря Макарова, даже находясь по рабочим делам в Париже. Подарком спортсмену стал видеоклип, в котором она исполнила лирическую песню «Вдвоем».

При этом на Лере надета белоснежная мужская рубашка, что придается хрупкость и без того худой фигуре теледивы.

« В Париже был корпоратив, и мы сидели нашей чудесной компанией и болтали о жизни между выходом на сцену. Я рассказывала о тебе, о дочке и думала, в какой магазин бежать и что тебе купить », — обратилась она к мужу через Instagram.

Кудрявцева пояснила, что раз «у творческих людей мысли другие, вот так родился эксклюзивный подарок».

« Я хочу сказать тебе спасибо за нас, за нашу дочку, за то, что ты лучший муж и папа. Я тебя очень люблю. Вдвоем — мы сила », — добавила она.

В комментариях к посту среди искренне поздравивших Игоря с днем рождения нашлись и злопыхатели, которые в пух и прах раскритиковали вокальные данные Леры. Однако артистка парировала тем, что и не собиралась переквалифицироваться в певицы, а лишь сделала приятное мужу.