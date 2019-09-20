Пт, 20.09.2019
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  • Где голос? Лера Кудрявцева внезапно запела

Где голос? Лера Кудрявцева внезапно запела

Лера Кудрявцева

ФОТО: EKATERINA CHESNOKOVA / Sputnik

Телеведущая исполнила лирическую песню «Вдвоем», пишет Пятый канал.

Актриса и телеведущая Лера Кудрявцева душевно и креативно подошла к поздравлению своего супруга хоккеиста Игоря Макарова, даже находясь по рабочим делам в Париже. Подарком спортсмену стал видеоклип, в котором она исполнила лирическую песню «Вдвоем».

При этом на Лере надета белоснежная мужская рубашка, что придается хрупкость и без того худой фигуре теледивы.

«В Париже был корпоратив, и мы сидели нашей чудесной компанией и болтали о жизни между выходом на сцену. Я рассказывала о тебе, о дочке и думала, в какой магазин бежать и что тебе купить», — обратилась она к мужу через Instagram.

Кудрявцева пояснила, что раз «у творческих людей мысли другие, вот так родился эксклюзивный подарок».

«Я хочу сказать тебе спасибо за нас, за нашу дочку, за то, что ты лучший муж и папа. Я тебя очень люблю. Вдвоем — мы сила», — добавила она.

В комментариях к посту среди искренне поздравивших Игоря с днем рождения нашлись и злопыхатели, которые в пух и прах раскритиковали вокальные данные Леры. Однако артистка парировала тем, что и не собиралась переквалифицироваться в певицы, а лишь сделала приятное мужу.

«Тут голос сердца! Все хорошо!» — поддержали ее поклонники.

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