Где голос? Лера Кудрявцева внезапно запела

Актриса и телеведущая Лера Кудрявцева душевно и креативно подошла к поздравлению своего супруга хоккеиста Игоря Макарова, даже находясь по рабочим делам в Париже. Подарком спортсмену стал видеоклип, в котором она исполнила лирическую песню «Вдвоем».
При этом на Лере надета белоснежная мужская рубашка, что придается хрупкость и без того худой фигуре теледивы.
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Кудрявцева пояснила, что раз «у творческих людей мысли другие, вот так родился эксклюзивный подарок».
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В комментариях к посту среди искренне поздравивших Игоря с днем рождения нашлись и злопыхатели, которые в пух и прах раскритиковали вокальные данные Леры. Однако артистка парировала тем, что и не собиралась переквалифицироваться в певицы, а лишь сделала приятное мужу.
«Тут голос сердца! Все хорошо!» — поддержали ее поклонники.