Бедная Собчак: Пугачева публично унизила телеведущую из-за Киркорова

Как рассказал музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с изданием Dni.ru, конфликт произошел в середине нулевых во время конкурса «Новая волна», ведущей которого была Собчак. Она, находясь на сцене, объявляла артистов в характерной для нее иронично-саркастичной манере. «Киркорова, например, представила как «короля, который уже не тот», или что-то в этом роде», - сказал Соседов.

Зрители со смехом восприняли шутку Собчак, чего нельзя сказать о Пугачевой.

«После концерта иду за кулисы зала «Дзинтари» и вижу, как там стоит Алла Пугачева и кого-то распекает. «Как ты могла такое брякнуть?! Бессовестная! Кто тебе дал право так о нем отзываться? Да тебе до Киркорова расти и расти! Ты знаешь, как он вкалывает, как работает?!» Смотрю, а распекает-то она Ксюшу! Бедная Собчак стоит перед Примадонной, свесив голову, и молчит», - вспоминает музыкальный критик.

Позднее он спросил, как Собчак вытерпела публичное унижение, на что та заявила, что Пугачева «всей своей жизнью заслужила право критиковать нас».