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Так похудела! Рианна удивила внешним видом во время нового выхода

Rihanna, 2017.

ФОТО: EMPICS Entertainment/ScanPix

Певица подчеркнула стройные формы коротким нарядом.

В свое время Рианна неоднократно становилась объектом для критики из-за лишнего веса. Впрочем, звезда никогда не обращала внимания на оскорбления и замечания в адрес своего внешнего вида, выбирая для публичных появлений яркие и эффектные наряды.Но сейчас Рианна вновь оказывает в центре всеобщего внимания из-за своей фигуры. Однако в этот раз общественность не может скрыть своего восхищения, глядя на заметно постройневшие формы знаменитости.

Так, для нового выхода в свет звезда выбрала лишь длинный кардиган, который подчеркнул похудевшие ноги. Наряд Рианна дополнила босоножками на высоком каблуке.

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