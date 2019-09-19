Так похудела! Рианна удивила внешним видом во время нового выхода

В свое время Рианна неоднократно становилась объектом для критики из-за лишнего веса. Впрочем, звезда никогда не обращала внимания на оскорбления и замечания в адрес своего внешнего вида, выбирая для публичных появлений яркие и эффектные наряды.Но сейчас Рианна вновь оказывает в центре всеобщего внимания из-за своей фигуры. Однако в этот раз общественность не может скрыть своего восхищения, глядя на заметно постройневшие формы знаменитости.