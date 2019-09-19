«Состояние обратимое»: стали известны новые подробности состояния Заворотнюк

Актриса Анастасия Заворотнюк пришла в себя и дышит самостоятельно. По данным «Комсомольской правды», актриса пришла в сознание, однако ее близкие по-прежнему не комментируют ситуацию, пишет Topnews.
О ее заболевании (глиобластоме), пребывании в частной клинике, а также процессе лечения рассказывали исключительно неофициальные источники, без подтверждения данных ее поверенными и родственниками.
Тем временем ведущий российский онколог Научный сотрудник ННПЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Рогачева Борис Холодов прокомментировал состояние Анастасии Заворотнюк. По его словам, на здоровье актрисы рано ставить крест: более того, он уверен, что «отек мозга – состояние обратимое».
В свою очередь академик РАН, научный руководитель и почетный президент НМИЦ им. Бурденко Александр Коновалов рассказал о первом обследовании актрисы Анастасии Заворотнюк. Как отметил врач, после проявления первых симптомов заболевания Заворотнюк сразу прошла обследование, по результатам которого ей поставили диагноз, и отправилась на лечение в Германию. Там ей сделали успешную операцию, однако даже после нее необходимо проходить лучевую и химиотерапию.
Он также отметил, что злокачественная опухоль под названием «глиобластома» является одной из самых опасных и трудноизлечимых, так как проявляется сразу в четвертой степени.