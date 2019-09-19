Гороскоп на 19 сентября: Тельцам полезно проявить сдержанность, а у Весов намечается день подарков.

День не назовешь интересным и легким, но влияние позитивных тенденций все же дает о себе знать. Желательно заниматься делами простыми, не требующими творческого подхода и какой-то особой изобретательности; если вы планируете использовать сложную технику – следуйте инструкции, не пытайтесь «импровизировать», пишет dvorec.ru.
Овен
Постарайтесь ограничить контакты с незнакомыми людьми, иначе вам не избежать обмана и финансовых проблем.
Телец
Будьте более сдержанными и не делитесь своими тайнами. Вам придется дорого расплачиваться за свою болтливость.
Близнецы
В этот день лучше избегать ненужных разговоров, зато благоприятно заняться наведением порядков в делах.
Рак
Звезды рекомендуют сдерживать свои эмоции и не паниковать по пустякам. Берегите нервы – они вам еще пригодятся.
Лев
В этот день вам пойдет на пользу рутинная физическая работа, которая не требует умственного напряжения.
Дева
Будьте готовы к встрече с человеком из вашего давнего прошлого. Вам с ним будет что вспомнить и обсудить.
Весы
Вас ожидает приятный день подарков. Даже если вы сами ничего не получите, то приготовьте сюрприз для близких.
Скорпион
Ваша щедрость будет по достоинству вознаграждена. Не стоит поддаваться на чьи-то провокации, будьте умнее.
Стрелец
Ваши необдуманные резкие высказывания в этот день могут незаслуженно обидеть близких вам людей.
Козерог
Не отвлекайтесь на мелочи, чтобы не упустить из виду главное. Постарайтесь не переутомляться морально и физически.
Водолей
Постарайтесь рассчитаться со своими старыми долгами, причем не только финансовыми. Так вы привлечете энергию богатства.
Рыбы
Постарайтесь найти мирные пути решения возникшего конфликта. Люди вам доверяют, так что не подведите их.