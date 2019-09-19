Гороскоп на 19 сентября: Тельцам полезно проявить сдержанность, а у Весов намечается день подарков.

Овен

Постарайтесь ограничить контакты с незнакомыми людьми, иначе вам не избежать обмана и финансовых проблем.

Телец

Будьте более сдержанными и не делитесь своими тайнами. Вам придется дорого расплачиваться за свою болтливость.

Близнецы

В этот день лучше избегать ненужных разговоров, зато благоприятно заняться наведением порядков в делах.

Рак

Звезды рекомендуют сдерживать свои эмоции и не паниковать по пустякам. Берегите нервы – они вам еще пригодятся.

Лев

В этот день вам пойдет на пользу рутинная физическая работа, которая не требует умственного напряжения.

Дева

Будьте готовы к встрече с человеком из вашего давнего прошлого. Вам с ним будет что вспомнить и обсудить.

Весы

Вас ожидает приятный день подарков. Даже если вы сами ничего не получите, то приготовьте сюрприз для близких.

Скорпион

Ваша щедрость будет по достоинству вознаграждена. Не стоит поддаваться на чьи-то провокации, будьте умнее.

Стрелец

Ваши необдуманные резкие высказывания в этот день могут незаслуженно обидеть близких вам людей.

Козерог

Не отвлекайтесь на мелочи, чтобы не упустить из виду главное. Постарайтесь не переутомляться морально и физически.

Водолей

Постарайтесь рассчитаться со своими старыми долгами, причем не только финансовыми. Так вы привлечете энергию богатства.

Рыбы