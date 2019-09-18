Фото: в Беларуси прошел турнир по шашкам среди бомжей

Соревнование провели в минувшую пятницу, 13 сентября. Оно прошло в рамках социального проекта «Рука помощи». Заведующая отделением социальной адаптации и реабилитации территориального центра социального обслуживания населения Ленинского района города Бобруйска Алина Козловская считает, что спорт для адаптации к нормальной жизни — первый помощник.

Вообще, с людьми, попавшими в трудную ситуацию, здесь занимаются довольно плотно: для них организован пункт питания, с ними работают волонтеры «Красного Креста» и штатный психолог. А теперь вот было решено организовать спортивное мероприятие. Сначала сотрудники соцподдержки хотели провести футбольный матч, но для двух команд не набралось нужного количества желающих.

В шашечном турнире тоже не обошлось без конфуза: число участников, готовых сесть за доску, было нечетным, поэтому Алине Козловской пришлось составить пару для одного из спортсменов.

Перед началом соревнований все шашисты прошли визуальный осмотр антидопинговой комиссии — тех, от кого пахло перегаром, к турниру не допустили. Остальные сражались с интересом - к третьему туру количество желающих сесть за доску заметно увеличилось. Турнир проходил в первый раз, поэтому победителя решили не объявлять, а всем участникам раздали пакеты с продуктами.