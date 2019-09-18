Ударившая между ног полицейского балерина села в тюрьму

18 сентября лондонский суд приговорил 33-летнюю Дайану Андреас Ривера к двум месяцам лишения свободы за нападение на сотрудников правоохранительных органов.

Согласно показаниям полицейских, Ривера ударила одного из них в область паха и расцарапала руки двум другим во время задержания. Испанка полностью признала свою вину и принесла пострадавшим извинения.

Поскольку женщина находилась под стражей с начала августа, а ее приговор вступил в силу 18 сентября, в скором времени она выйдет на свободу.