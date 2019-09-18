Шоу «Холостяк» впервые закончилось ЛГБТ-помолвкой

Деми Бернетт участвовала в шоу с самого начала, а ее возлюбленная Кристиан Хаггерти присоединилась позже — после того, как Деми рассказала продюсерам о своих чувствах к ней. Девушки когда-то были вместе, их пути разошлись, но любовь осталась.