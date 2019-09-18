Анфису Чехову перепутали с Ольгой Бузовой: новое фото телеведущей обсуждают в Сети

Известная российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова пополнила личный микроблог новой фотографией. Знаменитость хотела показать многочисленным поклонникам роскошный образ, но внимание привлекло совсем не платье, пишет Joinfo.
Звезда фильма "Ржевский против Наполеона" активно пополняет личный микроблог интересными публикациями. Анфиса делится не только творческими успехами и новыми проектами, но и подробностями личной жизни. А с помощью очередного поста в Сети Чехова решила узнать мнение подписчиков о ее шикарном наряде.
Телеведущая попросила фолловеров оценить ее наряд и обнародовала фото с длинном черном платье. Нарядный образ знаменитость дополнила строгой прической – часть волос она собрала в высокий пучок, а остальные локоны аккуратно уложила на плечи. Подписчики тут же отозвались на просьбу кумира и стали хвалить внешний вид Анфисы.
Интересно, что многие не сразу узнали ведущую и решили, что на фото другая звезда российского шоу-бизнеса – певица и телеведущая Ольга Бузова. Возможно, причиной тому стала прическа – звезда "Дома-2" часто носит похожую. А может весь образ Чеховой напомнил пользователям Сети исполнительницу.
"Ой...я подумала Бузова", "Выглядите Вы дорогая наша бесподобно", "Вы всегда красавица", "Бузовой причесон, фуууу зачем, вы же индивидуальность", "Вам очень идёт и платье и прическа, шикарный образ", "Я тоже про Бузову подумала", "Ну,прям Бузова!" (орфография и пунктуация авторов сохранены. - примечание редакции), - пишут фолловеры.
Интересно, что есть и те, кому не пришелся по душе такой мрачный образ Анфисы и новая прическа. Фолловеры уверены, что так она потеряла индивидуальность и стала похожей на других звезд шоу-бизнеса. Некоторые поклонники увидели сходство с Дженнифер Лопес или же Ким Кардашьян.