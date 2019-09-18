Анфису Чехову перепутали с Ольгой Бузовой: новое фото телеведущей обсуждают в Сети

Звезда фильма "Ржевский против Наполеона" активно пополняет личный микроблог интересными публикациями. Анфиса делится не только творческими успехами и новыми проектами, но и подробностями личной жизни. А с помощью очередного поста в Сети Чехова решила узнать мнение подписчиков о ее шикарном наряде.

Телеведущая попросила фолловеров оценить ее наряд и обнародовала фото с длинном черном платье. Нарядный образ знаменитость дополнила строгой прической – часть волос она собрала в высокий пучок, а остальные локоны аккуратно уложила на плечи. Подписчики тут же отозвались на просьбу кумира и стали хвалить внешний вид Анфисы.

Интересно, что многие не сразу узнали ведущую и решили, что на фото другая звезда российского шоу-бизнеса – певица и телеведущая Ольга Бузова. Возможно, причиной тому стала прическа – звезда "Дома-2" часто носит похожую. А может весь образ Чеховой напомнил пользователям Сети исполнительницу.

"Ой...я подумала Бузова", "Выглядите Вы дорогая наша бесподобно", "Вы всегда красавица", "Бузовой причесон, фуууу зачем, вы же индивидуальность", "Вам очень идёт и платье и прическа, шикарный образ", "Я тоже про Бузову подумала", "Ну,прям Бузова!" (орфография и пунктуация авторов сохранены. - примечание редакции), - пишут фолловеры.