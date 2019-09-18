Невероятно: фермеру из Индии удалили выросший посреди головы рог

74-летний фермер Шьям Лал Ядав из индийского штата Мадхья-Прадеш получил травму головы в 2014 году. Через некоторое время у мужчины на месте раны появилась шишка, а потом начал расти настоящий рог. На днях его смогли удалить врачи, сообщает Лайф со ссылкой на The Daily Mail.

Фермеру из Индии удалили выросший посреди головы рог ФОТО: Caters News / Caters News

Индиец несколько раз самостоятельно пытался избавиться от рога, просил парикмахеров. Потом стал прикрывать его головными уборами. Через какое-то время нарост уже стало не спрятать под шапкой.

Операция по удалению рога была проведена в больнице Бхагедай Тирт в городе Сагар. Фермер заявил, что чувствует себя хорошо после десяти дней в больнице.

Фермеру из Индии удалили выросший посреди головы рог ФОТО: Caters News / Caters News

Медики пока не знают, почему у мужчины вырос рог. Предположительно, это случилось под влиянием ранней травмы и последующего влияния солнечной радиации. Все данные переданы в Институт хирургии для анализа.