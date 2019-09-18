Невероятно: фермеру из Индии удалили выросший посреди головы рог

Оказалось, новообразование состоит из кератина, который является строительным материалом в том числе для волос и ногтей.
74-летний фермер Шьям Лал Ядав из индийского штата Мадхья-Прадеш получил травму головы в 2014 году. Через некоторое время у мужчины на месте раны появилась шишка, а потом начал расти настоящий рог. На днях его смогли удалить врачи, сообщает Лайф со ссылкой на The Daily Mail.
Индиец несколько раз самостоятельно пытался избавиться от рога, просил парикмахеров. Потом стал прикрывать его головными уборами. Через какое-то время нарост уже стало не спрятать под шапкой.
Операция по удалению рога была проведена в больнице Бхагедай Тирт в городе Сагар. Фермер заявил, что чувствует себя хорошо после десяти дней в больнице.
Медики пока не знают, почему у мужчины вырос рог. Предположительно, это случилось под влиянием ранней травмы и последующего влияния солнечной радиации. Все данные переданы в Институт хирургии для анализа.
В Индии, где население превышает миллиард человек, наблюдается большой процент аномалий с человеческим организмом.