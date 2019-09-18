Пагубные пристрастия знаков Зодиака

Овен

Это невероятно вспыльчивый знак, которого притягивает и алкоголь, и сигареты. Когда Овен отдается пагубным пристрастиям, его крайне трудно убедить прекратить это делать: главным образом потому, что он убежден, что курение снимает стресс, а еще потому, что с сигареткой в руке он выглядит весьма гламурно.

Телец

В целом Тельцы — довольно стабильные люди, но когда дело доходит до еды и выпивки, в их тело словно вселяется какой-то демон. Ублажение своей утробы для них всегда на первом месте, и поэтому Тельца легко представить обжорой или алкоголиком (предпочитающим, впрочем, хорошие вина).

Близнецы

Близнецы славятся своими резкими перепадами настроения, что зачастую подталкивает их к дурным пристрастиям — к примеру, к курению сигарет одна за другой. А еще если их работа хотя бы немного связана с компьютерами и интернетом, то можете быть уверены — они скорее будут проводить ночи перед экраном компьютера, чем в постели…

Рак

На Раков оказывает сильное воздействие Луна, поэтому нередко они «заедают» свой гнев вредной едой, а потом дымят, словно паровозы, чтобы не растолстеть. Другими словами, если вы относитесь к этому знаку Зодиака, будьте осторожны.

Лев

Типичный Лев подсознательно считает себя бессмертным и неуязвимым, и потому может собрать огромный букет пагубных пристрастий. Однако, поскольку больше всего Львам нравится любоваться собственной успешностью и наслаждаться гламурной жизнью, часто они становятся игроками.

Дева

Представители этого знака подходят ко всему, чем они занимаются в жизни, с изрядной долей одержимости, и зачастую становятся невероятными трудоголиками. Но стоит чему-то в их жизни пойти не так, и они хватаются за любые успокоительные таблетки, которые только смогут найти.

Весы

Весы любят убегать от объективной реальности и делать мир хотя бы чуточку ярче с помощью алкоголя и даже запретных веществ. Однако, в отличие от многих других знаков, они вполне могут «подсесть» и на здоровый образ жизни, и уж тогда занимаются спортом до изнеможения.

Скорпион

Скорпионы с гордостью удерживают титул главных развратников Зодиакального ряда, и, как правило, сопровождают свои излишества настоящими реками алкоголя. Кроме того, они любят выкурить несколько сигареток, но лишь по практическим причинам — как они считают, сигареты помогают им сохранять стройность фигуры.

Стрелец

Люди, относящиеся к этому знаку, подобно Львам, ведут себя так, словно бессмертные. И зачастую пускаются во все тяжкие. У них часто возникают проблемы с деньгами, так как они любят отправляться в такие путешествия, которые им попросту не по карману…

Козерог

Козерог менее всех склонен к каким-либо скверным привычкам… Правда, по мнению Козерогов, сигареты — это вовсе не вредная привычка, а так, способ расслабиться. Также они склонны к таким расстройствам, как анорексия и булимия, поскольку просто одержимы красотой и худобой.

Водолей

Водолей любит исследовать новые горизонты, и с легкостью может стать экстремалом в своем увлечении: идет ли речь о веганстве или изучении психоделических веществ.

Рыбы