Ужасы Раквереской больницы: кто виноват в том, что больному пришлось ампутировать ногу?

Ведущая программы Kuuuurija на Kanal 2 Катрин Луст сделала интервью с директором этой больницы Айном Сууркаэвом, чтобы лучше разобраться в случившемся.

Родственники пациента говорят, что они три дня общались с персоналом больницы и просили принять меры из-за гноящегося пальца на ноге у мужчины, но, по их словам, никто ничего не делал. Через три дня им пришлось отдирать носок с ноги отца семейства. Позже в другой больнице выяснилось, что это гангрена и чтобы спасти пациента, ногу нужно ампутировать.

Директор Раквереской больницы говорит, что их врач экстренной медицины осмотрел пациента и вскоре было решено отправить пациента домой, а рану надо лишь обработать и перевязать.

Семья пострадавшего утверждает, что их со злостью выгнали из Раквереской больницы и они вынуждены были с гниющим пальцем на ноге везти своего мужа и отца в клинику Тартуского университета, где уже констатировали, что ситуация с ногой запущенная, поможет только ампутация.

Ногу в конечном итоге ампутировали в Ида-Таллиннской центральной больнице.