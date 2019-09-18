Ужасы Раквереской больницы: кто виноват в том, что больному пришлось ампутировать ногу?
57-летний Арне уже несколько лет прикован к постели, он перенес и инфаркт, и инсульты, а также страдает от эпилепсии. Не так давно произошло самое страшное: из-за раны на ноге мужчине ампутировали ногу. Родственники лежачего больного - жена и дочь - винят Ракверескую больницу в том, что персонал вовремя не придал значения гноящемуся пальцу на ноге пациента.
Ведущая программы Kuuuurija на Kanal 2 Катрин Луст сделала интервью с директором этой больницы Айном Сууркаэвом, чтобы лучше разобраться в случившемся.
Родственники пациента говорят, что они три дня общались с персоналом больницы и просили принять меры из-за гноящегося пальца на ноге у мужчины, но, по их словам, никто ничего не делал. Через три дня им пришлось отдирать носок с ноги отца семейства. Позже в другой больнице выяснилось, что это гангрена и чтобы спасти пациента, ногу нужно ампутировать.
Директор Раквереской больницы говорит, что их врач экстренной медицины осмотрел пациента и вскоре было решено отправить пациента домой, а рану надо лишь обработать и перевязать.
Семья пострадавшего утверждает, что их со злостью выгнали из Раквереской больницы и они вынуждены были с гниющим пальцем на ноге везти своего мужа и отца в клинику Тартуского университета, где уже констатировали, что ситуация с ногой запущенная, поможет только ампутация.
Ногу в конечном итоге ампутировали в Ида-Таллиннской центральной больнице.
Ситуация очень запутанная, подробности - в интервью на эстонском языке.