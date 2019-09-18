«Помолодела на 15 лет»: в Сети оценили новый образ Надежды Бабкиной

Известная певица и основатель ансамбля "Русская песня" Надежда Бабкина поделилась с поклонниками новым снимком в стильном образе. Знаменитость рассказала, что идёт поздравлять с днём рождения "классного парня", пишут Аргументы.
На фотографии певица позирует в красном брючном костюме и чёрной блузе, образ дополняют массивные металлические бусы на шее, такие же серьги и модная причёска. Такой образ знаменитость выбрала для торжества коллеги по ансамблю.
Пользователи отметили, что Бабкина выглядит шикарно и даже помолодела, некоторые не сразу узнали знаменитую артистку. По мнению фанатов, красный цвет ей безумно идёт.
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