Заворотнюк взяли под охрану

Актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии, взяли под охрану. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.
По его информации, сотрудники медицинского учреждения выставили круглосуточную охрану на этаже и около палаты, в которой лежит артистка, пишет Lenta.ru.
Отмечается, что такое решение было принято после того, как на территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съемочные группы. «Из-за шумихи вокруг ее заболевания к ней приковано пристальное внимание репортеров», — указано в сообщении.
Согласно данным источников Baza, Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно. Однако врачи оценивает ее состояние как тяжелое.
Ранее в среду некий друг актрисы, имя которого не уточнялось, сообщил, что диагноз рак мозга ей поставили зимой после того, как у нее начались сильные головные боли.