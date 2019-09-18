Ср, 18.09.2019
Колпак кольчатый: а вы знали, что в Эстонии растет такой съедобный гриб? СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Заворотнюк взяли под охрану

Врач. Иллюстративное фото.

ФОТО: Tairo Lutter

Актрису Анастасию Заворотнюк, которая находится в одной из московских больниц в тяжелом состоянии, взяли под охрану. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.

По его информации, сотрудники медицинского учреждения выставили круглосуточную охрану на этаже и около палаты, в которой лежит артистка, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что такое решение было принято после того, как на территорию клиники несколько раз пытались проникнуть съемочные группы. «Из-за шумихи вокруг ее заболевания к ней приковано пристальное внимание репортеров», — указано в сообщении.

Согласно данным источников Baza, Заворотнюк находится в сознании и дышит самостоятельно. Однако врачи оценивает ее состояние как тяжелое.

Ранее в среду некий друг актрисы, имя которого не уточнялось, сообщил, что диагноз рак мозга ей поставили зимой после того, как у нее начались сильные головные боли.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ