Новая Каменских или Седокова? В Cети раскритиковали новый имидж Нюши

После рождения дочки 29-летняя Нюша уже окончательно вернулась не только в прежнюю физическую форму, но и профессиональную. Артистка активно выступает, выпускает песни и клипы. А теперь же Нюша решила удивить своих поклонников и новым имиджем, пишет Viva .

Так, на свежих снимках знаменитость позирует с новой укладкой: если раньше певица отдавала предпочтение прямым волосам, то теперь удивляет поклонников пышными кудрявыми локонами. Многие фанаты уже даже успели сравнить образ звезды с Настей Каменских и Анной Седоковой. По их мнению, Нюша теряет свою индивидуальность, и становится похожа на звездных коллег.