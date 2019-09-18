Ср, 18.09.2019
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  • Новая Каменских или Седокова? В Cети раскритиковали новый имидж Нюши

Новая Каменских или Седокова? В Cети раскритиковали новый имидж Нюши
Не узнать!

Нюша

ФОТО: Instagram

Певица решила кардинально сменить имидж.

После рождения дочки 29-летняя Нюша уже окончательно вернулась не только в прежнюю физическую форму, но и профессиональную. Артистка активно выступает, выпускает песни и клипы. А теперь же Нюша решила удивить своих поклонников и новым имиджем, пишет Viva.

ФОТО: Instagram

Так, на свежих снимках знаменитость позирует с новой укладкой: если раньше певица отдавала предпочтение прямым волосам, то теперь удивляет поклонников пышными кудрявыми локонами. Многие фанаты уже даже успели сравнить образ звезды с Настей Каменских и Анной Седоковой. По их мнению, Нюша теряет свою индивидуальность, и становится похожа на звездных коллег.

ФОТО: Instagram

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