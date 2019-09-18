«С днем рождения!» Лиза и Гарри Галкины празднуют шестилетие

Лиза и Гарри — дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина — празднуют день рождения 18 сентября. Звездным малышам исполнилось шесть лет. Ранним утром, когда еще ни сами близнецы, ни их родители даже не проснулись, на фанатской странице Лизы Галкиной поклонники уже вовсю поздравляли именинников.

«С днем рождения, Лизочка», — подписана публикация.

За пару часов пост с поздравлением Лизы Галкиной с днем рождения набрал более трех тысяч лайков и двухсот радостных комментариев. Это неудивительно, ведь девочка — главный контент-мейкер в Instagram-аккаунте отца. Подписчики всей душой обожают малышку за ее артистичность, харизматичность и непосредственность.