Фото: Сергей Лазарев появился в женском платье и при макияже

Комментарии певец решил дать на своей странице в Instagram, тем самым он прекратил распространение нелепых слухов. Лазарев опубликовал два снимка, на одном он действительно запечатлен в женском образе: у него соответствующий наряд, украшения и яркий макияж.

На другом же фото он снят с бородкой и усами. Из содержания подписи, сопровождающей снимки, становятся понятны причины такого преображения. Дело в том, что Сергей занимается не только музыкальной деятельностью, но и театральной. Данные образы были подобраны к открытию сезона в театре имени Пушкина, где Сергей исполняет роли в одном из спектаклей. Причем играет он одновременно брата и сестру. Этим и объясняется его появление в женском наряде.