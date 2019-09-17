Пять продуктов для ужина, который улучшит мужское здоровье

Стрессы, не лучшая экологическая обстановка, вредные привычки - не заметишь, как уже и секса не так хочется, да и его продолжительность будет не такой, как раньше, пишет Mport.
А все дело - в питании, ведь львиная доля веществ для поддержания здоровья содержится в продуктах, которые мы, в том числе. едим на ужин. Кроме того, некоторые продукты работают как афродизиаки, так что легко справятся с тем, чтобы "создать правильный настрой".
Гречневая каша
Каша улучшает циркуляцию крови, усиливая эректильную функцию.
Морепродукты и рыба
Рыбные продукты улучшают выработку тестостерона и усиливают эрекцию.
Виноград
Гроздья винограда улучшают кровоснабжение и качество семени.
Мясо птицы (куриная или индюшиная грудка)
Куриная грудка - это чистый белок, который поможет мышцам и нормализует уровень мужских гормонов.
Орехи
Об орехах много сказано, но ясно одно: они - истинно мужской продукт, помогающий твоей сексуальной жизни.