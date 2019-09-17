Вт, 17.09.2019
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Пять продуктов для ужина, который улучшит мужское здоровье

Мужчина готовит. Фото иллюстративное

ФОТО: Markus Mainka / PantherMedia / Markus Mainka

Стрессы, не лучшая экологическая обстановка, вредные привычки - не заметишь, как уже и секса не так хочется, да и его продолжительность будет не такой, как раньше, пишет Mport.

А все дело - в питании, ведь львиная доля веществ для поддержания здоровья содержится в продуктах, которые мы, в том числе. едим на ужин. Кроме того, некоторые продукты работают как афродизиаки, так что легко справятся с тем, чтобы "создать правильный настрой". 

Гречневая каша

Каша улучшает циркуляцию крови, усиливая эректильную функцию.

Морепродукты и рыба

Рыбные продукты улучшают выработку тестостерона и усиливают эрекцию.

Виноград 

Гроздья винограда улучшают кровоснабжение и качество семени. 

Мясо птицы (куриная или индюшиная грудка) 

Куриная грудка - это чистый белок, который поможет мышцам и нормализует уровень мужских гормонов. 

Орехи 

Об орехах много сказано, но ясно одно: они - истинно мужской продукт, помогающий твоей сексуальной жизни.

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