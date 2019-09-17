Анна Седокова планирует подать в суд на жену бойфренда из Латвии

36-летней Анна Седокова и ее новый избранник 27-летний Янис Тимма сейчас находятся в России. СМИ опубликовали гневные высказывания супруги Тиммы, которая обвиняет Анну в том, что певица разрушила их брак, сообщает StarHit.ru.

Разве эта потаскуха с тремя детьми от трех разных мужчин стоит того? Известно ли тебе, что на данный момент ты не единственный ее мужчина?

— задается вопросом Сана.

Экс-солистка "ВИА Гра" не сдержалась и опубликовала ответ, где призналась, что Янис любящий и добрый мужчина, он не только гордость своей команды и страны, но и ее личная гордость. Позже она заявила, что готова обратиться в суд.

Я никому не позволю оскорблять ни меня, ни мою семью. И буду вынуждена защищать себя в суде, чтобы впредь никому не пришла в голову мысль поливать людей грязью,

- сказала Анна.

Как сообщают журналисты, брак Яниса и Саны не был идиллией. Уже длительное время отношения были достаточно сложными, но супруга пыталась сохранить союз.

"Только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад. Знаю только то, что полгода назад он стал мне изменять... Заботиться для него означает блокировать кредитные карточки матери своего сына, оставлять без денег, говорить, что нужно выметаться из квартиры с сыном и жить на улице", - писала она на своей странице в Instagram.

Седокова отвечает на эти слова тем, что эти слова бред и просит не верить этим высказываниям.