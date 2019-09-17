«Харе Кришна, папочка»: Анфиса Чехова проводила отца в последний путь

Отец Чеховой к концу жизни стал кришнаитом. Поэтому звезда попрощалась с ним, процитировав песню Басты «Сансара»: «Когда меня не станет — я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, Таков закон сансары, круговорот людей». И пожелала отцу: «Харе Кришна, папочка, Харе Рама».

Подписчики выразили соболезнования Чеховой. «Соболезную! Ты не кришнаитка... мы говорили. Бог да пребудет с вами и даст утешение, а папе Царство небесное. Аминь», — написал один из фолловеров актрисы. «Пусть его душу встретит там тот, кто играет на флейте!» — пожелал другой.

Чехова сообщила о смерти отца три дня назад. Она не уточнила, по какой причине Корчунов ушел из жизни, но посетовала на то, что у них с папой так и не получилось стать близкими людьми.