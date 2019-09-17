Знаки Зодиака, жизнь которых может круто измениться уже этой осенью

Итак, для кого осень станет временем чудес?

Лев

У Львов важной датой станет 3 октября. Именно в этот день Плутон закончит свое ретроградное движение, поэтому в жизни Львов начнется белая полоса. И в первую очередь перемены коснутся личных отношений. У Львов наладятся отношения со второй половинкой, а в семье воцарится мир и покой. В амурной сфере звезды благоволят Львам, поэтому найти свою любовь будет гораздо проще.

Из жизни Львов уйдут печали, тревоги, а на их пути появятся люди, на которых можно будет положиться. На работе Лев найдет понимание и общий язык с коллегами. Решать проблемы станет гораздо легче и проще, а некоторые просто исчезнут сами собой. Начиная с октября жизнь Львов заиграет новыми красками.

Овен

Черная полоса у Овнов, которая в этом году длилась очень долго, наконец-то закончится. С 18 сентября, когда Сатурн закончит свой ретроградный путь, дела Овнов пойдут в гору, и осенью Судьба будет радовать Овнов позитивными переменами в жизни. На работе Овен может получить повышение, а также прибавку к зарплате. Именно сейчас наступает удачный период для продвижения в профессиональной сфере.

В личной жизни Овнов также грядут перемены в лучшую сторону. Только внимательно смотрите по сторонам и приглядывайтесь к тем, кто уже с надеждой ждет от вас предложения руки и сердца. Присмотритесь к этому человеку свежим взглядом и вы наверняка найдете в нем то, что в вашем сердце разбудит любовь.

Сатурн в прямом положении приносит гораздо более радужные перспективы, особенно для принятия важных решений, связанных с домом, семьей и личными отношениями. Это может послужить толчком к серьезному и положительному трансформированию вашей жизни.

Весы

У Весов, начиная с 18 сентября, также как и у Овна, начнут происходить позитивные перемены в жизни. И все потому, что властитель Кармы - Сатурн перестанет быть ретроградным. Для представителей данного знака это большое событие, так как эта планета долгое время находилась в состоянии обратного (ретроградного) движения и имела сильное негативное влияние на Весы. Жизнь Весов станет более стабильной, а работа продуктивной. Есть вероятность сменить работу на более оплачиваемую. Во всех ваших начинаниях удача придет быстро и неожиданно.

В делах амурных у Весов также будет много позитива. Осень 2019 окажется для Весов временем обновления и расцвета, а вовсе не увядания.

Водолей

У Водолеев изменения этой осенью произойдут во всех сферах жизни, начиная с обнаружения творческих способностей и заканчивая общей энергетикой. Вам необходимо научится распознавать людей с плохой энергетикой и перестать с ними общаться.

Эта осень принесет Водолеям много позитивного, а также удачу и позитивную энергию. Представители этого знака Зодиака станут более решительными и смелыми, что даст положительный результаты. На этот знак Зодиака также влиял ретроградный Сатурн, но теперь и другие планеты станут оказывать позитивное действие на Водолеев.

Рыбы

И еще один знак, которого ожидают изменения этой осенью — Рыбы. Стихия Воды почувствует себя достаточно комфортно. Сатурн в прямом положении 2019 приносит гораздо более яркие перспективы, особенно для принятия важных решений, связанных с домом, семьей и отношениями. Рыбы смогут покончить с неудобными, ненужными и изжившими себя отношениями. Им может улыбнутся удача в любви, поэтому многие из них вероятнее всего смогут найти свою вторую половинку.