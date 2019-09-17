Народное голосование: смотрите, какие грибы собрали в эстонском лесу читатели Limon.ee!

Внимание! По техническим причинам проголосовать за понравившиеся снимки можно пока только с компьютера!

В связи с невероятным количеством участников конкурса, редакция приняла решение завершить прием грибных фотографий 18 сентября в 17:00. Согласно правилам конкурса, редакция вправе вносить изменения, если этого потребует ситуация. ФОТОГРАФИИ БОЛЬШЕ НЕ ПРИНИМАЮТСЯ! СЕЙЧАС НАЧИНАЕТСЯ ГОЛОСОВАНИЕ! Ставьте Лайки лучшим фото - кнопка под снимком. Голос засчитывается примерно через 10 минут после лайка.

Главный приз конкурса за 1 место - обед или ужин в ресторане Kitchen Rõõm (Ласнамяэ, Пауль Пинна, 8) для двоих, в который входит вкуснейшая паста с говядиной и боровиками, а также литр домашнего фруктового лимонада. Кроме того, победитель конкурса получит сюрприз - набор для грибника от RMK.

ФОТО: Kitchen Rõõm

Призы за второе и третье места: сюрприз от RMK - набор для грибника (2 место), а за третье место семейные билеты на Выставку грибов в эстонский музей природы.

Внимание! Отправляя свою фотографию на конкурс, вы даете разрешение на ее публикацию на нашем портале и участие в народном голосовании.

До 22 сентября (включительно) на Limon.ee в этой же новости проходит народное голосование. 3 снимка, набравших больше всего голосов, пройдут в финал, и уже из них редакция выберет лучшее фото, а также второе и третье место.

Победителя объявим 23 сентября! Если вашего снимка нет ни в одной галерее, значит, редакция посчитала его неподходящим для конкурса или выполнены не все условия.

ВНИМАНИЕ! Редакция Limon.ee вправе вносить изменения в условия конкурса.