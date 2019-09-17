Испытай сам! В Таллинне открывается фабрика изобретений, аналогов которой еще не было!

ФОТО: PROTO

Центр предложит посетителям десятки аттракционов и изобретений эпохи Жюля Верна – автомобиль, подводная лодка, воздушный шар, паровоз, виртуальный полет на аэроплане. Все экспонаты можно будет трогать, бегать по ним и прыгать, а также они будут дополнены играми с очками виртуальной реальности, где нужно будет выполнять разные задания.

PROTO ждет исследователей и искателей приключений со всего света. Для юных и не очень посетителей будут предложены десятки аттракционов виртуальной и непосредственной реальности, а кроме того – атмосфера, характерная для эпохи Жюля Верна!

ФОТО: PROTO