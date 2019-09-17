Rammstein или Linkin Park заказывали? Уже в это воскресенье в Таллинне выступит самый лучший TRIBUTE SHOW из России

RADIO TAPOK привезет килотонны света, звука, костюмов и лучших боевиков! На концерте будет доступна автограф-сессия для отдельных ФАН билетов и другие ништяки!

В техническом райдере группы много спецэффектов: ручной криоджет, криопушки, конфетти, серпантин, шары, надувные пляжные игрушки, а для открытых площадок группа просит доставить пару мощных генератора тумана.

В репертуаре шоу хиты таких групп, как Linkin Park, Rammstein, Imagine Dragons, Sabaton, System of a Down, Twenty One Pilots, Gorillaz, Hollywood Undead, Pain, Five Finger Death Punch и многие другие.

Этот день станет по настоящему жарким, потому что в этот вечер будет рвать сцену восходящая рок-звезда – «RADIO TAPOK» со своим коллективом, получивший популярность благодаря русскоязычным переводам рок-хитов на YouTube.