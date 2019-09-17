Rammstein или Linkin Park заказывали? Уже в это воскресенье в Таллинне выступит самый лучший TRIBUTE SHOW из России

Уже в это воскресенье, 22 сентября, на сцене столичного клуба Cathouse Concert Hall (Tartu mnt 17, Tallinn) выступит самый лучший TRIBUTE SHOW из России на русском языке. Мировые рок хиты, переведенные на русский язык - это RADIO TAPOK.
RADIO TAPOK привезет килотонны света, звука, костюмов и лучших боевиков! На концерте будет доступна автограф-сессия для отдельных ФАН билетов и другие ништяки!
В техническом райдере группы много спецэффектов: ручной криоджет, криопушки, конфетти, серпантин, шары, надувные пляжные игрушки, а для открытых площадок группа просит доставить пару мощных генератора тумана.
В репертуаре шоу хиты таких групп, как Linkin Park, Rammstein, Imagine Dragons, Sabaton, System of a Down, Twenty One Pilots, Gorillaz, Hollywood Undead, Pain, Five Finger Death Punch и многие другие.
Этот день станет по настоящему жарким, потому что в этот вечер будет рвать сцену восходящая рок-звезда – «RADIO TAPOK» со своим коллективом, получивший популярность благодаря русскоязычным переводам рок-хитов на YouTube.
Ты обязательно должен быть здесь и у тебя будет возможность вживую услышать полюбившийся многим проект Олега Абрамова «RADIO TAPOK» и ощутить заряд живой рок-музыки, от которой может сорвать крышу!