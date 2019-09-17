Злой рок: певица МакSим вновь не сможет выступить в Эстонии, концерт отменен

Прошлым летом на фестивале East Beach Fest должен был состояться концерт российской певицы МакSим, но за несколько дней до выступления артистка отменила весь гастрольный тур по причине серьезных проблем со здоровьем. Сейчас певице явно лучше, но в Таллинне она-таки не выступит.
Запланированный на 20 сентября концерт певицы МакSим в ночном клубе Cathouse отменен.
Обращение организаторов концерта к поклонникам певицы:
С тяжелым сердцем и грустью сообщаем об отмене таллиннского концерта певицы МакSим. Условия сегодняшнего состояния рынка оставляют желать лучшего, иными словами, цифры предпродаж билетов были и оставались низкими. Нами было принято очень нелегкое и болезненное решение отменить концерт, которого мы сами очень ждали и надеялись, что публика начнёт приобретать билеты. Увы, далее ждать было невозможно.
Данным обращением мы хотим сказать и подчеркнуть всем поклонникам Артистов, которых мы привозим о том, что билеты нужно и даже необходимо покупать заранее, не откладывая на последние дни, иначе может произойти то, что случилось с концертом МакSим. Мы каждый раз рискуем, выпуская в продажу тот или иной проект, но до настоящего момента, все наши концерты состоялись на радость публике, от которой мы полностью зависим и для которой делаем всё, что в наших силах и даже больше.
Хотим выразить наше глубочайшее сожаление и благодарность тем, кто всё же приобрёл билеты на данный концерт и ждал его так же, как и мы
С уважением, Ваши Jurban Artist Management
Билеты можно сдать до 21.09.2019.
Обычные билеты можно вернуть во всех пунктах продажи Piletilevi (за исключением станций Circle K).
Деньги за электронные билеты будут возвращены клиентам на их расчетные счета в течении 7 рабочих дней.