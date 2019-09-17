Злой рок: певица МакSим вновь не сможет выступить в Эстонии, концерт отменен

С тяжелым сердцем и грустью сообщаем об отмене таллиннского концерта певицы МакSим. Условия сегодняшнего состояния рынка оставляют желать лучшего, иными словами, цифры предпродаж билетов были и оставались низкими. Нами было принято очень нелегкое и болезненное решение отменить концерт, которого мы сами очень ждали и надеялись, что публика начнёт приобретать билеты. Увы, далее ждать было невозможно.

Данным обращением мы хотим сказать и подчеркнуть всем поклонникам Артистов, которых мы привозим о том, что билеты нужно и даже необходимо покупать заранее, не откладывая на последние дни, иначе может произойти то, что случилось с концертом МакSим. Мы каждый раз рискуем, выпуская в продажу тот или иной проект, но до настоящего момента, все наши концерты состоялись на радость публике, от которой мы полностью зависим и для которой делаем всё, что в наших силах и даже больше.

Хотим выразить наше глубочайшее сожаление и благодарность тем, кто всё же приобрёл билеты на данный концерт и ждал его так же, как и мы

С уважением, Ваши Jurban Artist Management